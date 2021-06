Brutta avventura per una donna di 60 anni caduta questa mattina in un tombino nella periferia di Roma. La signora, che stava passeggiando in via Trionfale, all’altezza del civico 7798, è caduta accidentalmente, precipitando a tre metri di profondità. La notizia è stata pubblicata dai giornali locali. Per portarla in salvo si è reso necessario l‘intervento dei Vigili del Fuoco, che arrivati sul posto con il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) si sono calati nel tombino per estrarla. Stando a quanto si apprende, al momento la donna è ricoverata al policlinico Gemelli, con fratture degli arti inferiori. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. L’incidente è avvenuto in un’area privata.