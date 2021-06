Simpatico botta e risposta tra due ex calciatori a pochi giorni dall’inizio degli Europei di calcio. Francesco Totti ha lanciato una provocazione, via Instagram, agli olandesi: “Secondo voi gli olandesi ancora stanno rosicando per il cucchiaio che ho fatto?”. Il riferimento è al gol segnato proprio con un cucchiaio a Euro2000, ben 21 anni fa. E non si è fatta attendere la risposta di Clarence Seedorf: “Ci hai fatto poco con quel cucchiaino poi”.