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Ultimo aggiornamento: 19:30

Morto Eric Roy, allenatore del Brest: aveva 58 anni. La famiglia: “Ha continuato a vivere con una forza che ancora ci impressiona”

di Redazione Sport
Alla guida del club francese ottenne una clamoroso terzo posto, portando il club in Champions League. "La squadra gli dava energia, gioia e una ragione per andare avanti, anche nei momenti più difficili"
Morto Eric Roy, allenatore del Brest: aveva 58 anni. La famiglia: “Ha continuato a vivere con una forza che ancora ci impressiona”
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È morto Eric Roy, allenatore del Brest. Ad annunciarlo è stata la famiglia su Instagram. “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro padre e marito, Eric Roy. Negli ultimi tre anni e mezzo, papà ha combattuto contro un cancro al pancreas. Durante tutto questo tempo, ha continuato a vivere con una forza che ancora ci impressiona, sostenuto dall’amore della sua famiglia, dal calcio, dal suo lavoro e dalla passione che non lo ha mai abbandonato”, hanno spiegato i suoi cari. “Ciò che ha realizzato negli ultimi anni rimarrà per noi eccezionale. Superare questa prova continuando a sostenere un club, una squadra e una storia così importanti dice molto sull’uomo che era”, hanno continuato.

Roy era diventato allenatore del Brest nel gennaio 2023. L’anno dopo ottenne una clamoroso terzo posto, portando il club in Champions League. “Amava il calcio in modo assoluto“, ha spiegato la sua famiglia. “Il periodo trascorso allo Stade Brestois è stato uno dei migliori della sua vita. Gli dava energia, gioia e una ragione per andare avanti, anche nei momenti più difficili. Aveva instaurato un legame raro e meraviglioso con i suoi giocatori. Li amava moltissimo ed era orgoglioso di essere il loro allenatore“, si conclude il post.

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