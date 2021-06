Questo video immortala tutta l’emozione del ritorno a casa di Tiziano Ferro, finalmente, per la prima volta dallo scoppio della pandemia. È stato lo stesso cantante a condividere sul suo profilo Instagram le immagini del suo arrivo in Italia, un viaggio che ha desiderato e sognato per tutti questi mesi. Il video, girato in bianco e nero, si intitola proprio “Il ritorno a casa dopo un anno“ e si apre con le immagini della partenza affrontata da Tiziano Ferro con suo marito Victor a Los Angeles. Poi finalmente l’arrivo in Italia e le lacrime di gioia e gli abbracci con la famiglia e gli amici di una vita: “abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose”, specifica il cantante nella didascalia. Neanche a dirlo, il filmato è diventato subito virale scatenando l’entusiasmo e la commozione dei fan.