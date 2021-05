Prima rapina una farmacia, poi restituisce il bottino perché pentito del suo gesto. È successo a Frascati, città metropolitana di Roma, dove un uomo ha riconsegnato i 7.500 euro del colpo messo a segno nel pomeriggio di giovedì. Aveva fatto irruzione nella farmacia armato di pistola e col volto coperto, svuotando la cassa mentre il farmacista, spaventato, si era chiuso in bagno.

Il mattino di venerdì, però, lo stesso titolare è stato avvicinato da un uomo col volto coperto che mostrandogli la pistola giocattolo usata per la rapina gli ha restituito i soldi, scusandosi e spiegando il perché del suo gesto. “Scusa, sono disperato, ho fatto una sciocchezza perché ho perso il lavoro“, ha detto l’uomo, evidentemente ravveduto per il suo gesto. Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri per individuare il rapinatore pentito.