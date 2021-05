“Scusatevi con Aurora o non giochiamo”. Dopo la denuncia di Aurora Leone dei The Jackal la tensione è alle stelle. “È la prima volta che vengo convocato ad una partita della Nazionale Cantanti e ahimé mi sono ritrovato in una situazione alquanto imbarazzante in merito ai fatti accaduti ad Aurora Leone e Ciro Priello”, ha scritto su Instagram Andrea Mariano dei Negramaro, conosciuto anche come “Andro”, prendendo posizione a poche ore dalla Partita del Cuore.

“Ci conosciamo da un po’ di tempo, ci incontriamo saltuariamente in occasioni di lavoro ed è sempre piacevole il tempo trascorso con loro. Ero contentissimo di vederli questa sera insieme ad altri colleghi per una causa importantissima – ha spiegato il tastierista della band salentina -. Come tanti artisti, non ho assistito ai fatti accaduti per poter dare un giudizio univoco, ma sono stato testimone della rabbia di Ciro e delle lacrime di Aurora per un torto che non dovrebbe essere subito da nessuno, in nessun caso simile e in nessun’altra occasione. Spero vivamente che chi ha commesso questo grave errore sia pronto a prendersene le responsabilità e a fare le doverose scuse”, ha scritto quindi Andrea Mariano. “Se ciò non dovesse accadere non mi sento nella condizione di partecipare all’incontro di domani”. La stessa reazione è arrivata da Alberto Cazzola dello Stato Sociale: “Come uomo di spettacolo e di sport non posso accettare di stare in un luogo dove il regolamento interno sia apertamente discriminatorio e sessista”.