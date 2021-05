Il campionato è finito e i calciatori iniziano a partire per le vacanze. O meglio, almeno ci provano. È il caso di Alvaro Morata e la moglie Alice Campello. I due erano pronti a partire per la Grecia ma una volta arrivati in aeroporto sono stati bloccati e rimandati a casa. “Complimenti, hai rotto le pal*e per andare in Grecia e ora..”, ha esordito lui in un video pubblicato poi su Instagram.

Sembra infatti che la dolce metà dell’attaccante della Juventus abbia dimenticato a casa alcuni documenti necessari per la partenza: “Ora stiamo tornando a casa dopo che ci siamo svegliati alle 7 del mattino e abbiamo passato due ore in macchina”, ha detto lui. Poi, sempre rivolgendosi alla moglie, ha concluso: “Sei un fenomeno, un vero disastro. Ti salvi solo perché sei bellissima”. Insomma, la vacanza al momento è rimandata.

Lui un fenomeno del calcio, lei una modella e influencer: Alvaro Morata e Alice Campello si sono sposati il 17 giugno 2017 a Venezia. Un anno dopo sono nati i due gemelli (Leonardo e Alessandro) mentre 7 mesi fa è nato il piccolo Edoardo. 28 anni lui e 25 anni lei, le due celebrità vivono un’intensa storia d’amore, documentata passo dopo passo sui social.