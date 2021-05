Stavolta Salvini ne ha detta una giusta: “Non può essere questo governo a fare le riforme”. Parlava di giustizia, fisco e Pa. Ma ci sono pure Rai, conflitto d’interessi, salario minimo, transizione digitale ed ecologica. Qualunque questione affronti, l’attuale maggioranza-ammucchiata non va d’accordo su nulla. E i problemi vanno affrontati con scelte nette per risolverli, […]

Regioni ribelli L’asse Cirio-Toti contro Figliuolo: “Vaccini in ferie” I tecnici sono al lavoro sui numeri, sui flussi di piemontesi che in estate si spostano nelle località balneari della Liguria. E viceversa sui liguri che scelgono le destinazioni montane del Piemonte. Soprattutto stanno verificando come integrare i due diversi sistemi sanitari: le banche dati, le reti informatiche. Il protocollo d’intesa, però, è già in […] di Natascia Ronchetti

Medio Oriente Israele e Hamas, la tregua da oggi col dito sul grilletto Dopo undici giorni di bombardamenti incrociati, Hamas e Israele sembrano sul punto di proclamare un cessate il fuoco a partire da oggi. A far propendere per una imminente tregua è stata la decisione del premier uscente Benyamin Netanyahu di convocare il gabinetto di sicurezza. Hamas avrebbe accettato la tregua con Israele a partire da domani. […] di Roberta Zunini

È in corsa? “È improprio”: Draghi si offende e non risponde quirinale – La risposta al “Fatto” di Carlo Di Foggia e Wanda Marra

Il comitato Al Copasir salta tutto L’indagine su Mancini ora rischia uno stallo Dimissioni – La lite con Meloni sulla guida di Valeria Pacelli e Giacomo Salvini

Senato Vitalizi: no, il dibattito no Viene prima Sassofeltrio Sui vitalizi ai condannati è vietato il dibattito in aula, tanto è l’imbarazzo. La motivazione ufficiale è che ben altre questioni premono: il Senato deve occuparsi del distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e della loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini. Questione che, di rinvio in rinvio, […] di Ilaria Proietti

Il decreto da 40 mld: cade il blocco totale, licenziare è più facile Mario Draghi spera che “non ce ne sia più bisogno”, grazie al calo dei contagi e alle riaperture nonostante una crisi pesantissima. Lo scandisce in conferenza stampa insieme ai ministri del Lavoro Andrea Orlando e dell’Economia Daniele Franco. E così il decreto Sostegni bis (“Imprese lavoro e professioni”) da 40 miliardi complessivi approvato ieri dal […] di Cdf e Pdr

Addio concorsi Scuola: ora la sanatoria permanente per i precari Alla fine la sanatoria del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, l’hanno infilata nel decreto Sostegni bis (che peraltro non si chiama neanche più “Sostegni”, ma che identificheremo così per semplificare): è una sanatoria di compromesso, che inizia con l’assunzione di un numero compreso tra 7mila e 10mila precari “storici” (la Lega puntava a numeri molto più […] di Virginia Della Sala

“In coda ma gratis” Liguria, 100 km di cantieri. “No pedaggi”: parte il social bombing contro Autostrade Un social bombing sulle pagine di Autostrade per l’Italia per ottenere l’esenzione dai pedaggi “se almeno il 10 per cento del percorso tra due caselli è occupato da cantieri”. L’iniziativa dal titolo “In coda ma gratis” è stata lanciata da Ferruccio Sansa, capogruppo della lista civica al Consiglio regionale della Liguria e già candidato governatore […] di RQuotidiano

Fischietti nel mirino Calcio, sospesi sette arbitri di Serie A e B: “Gonfiati i rimborsi per trasferte e tamponi” Inflessibili su rigori ed espulsioni, gli arbitri italiani sono un po’ meno fiscali quando si tratta delle proprie spese. C’è un gruppetto di direttori di gara e guardalinee, anche di Serie A, che da circa un mese non viene più designato: nel silenzio generale, sono stati sospesi in via cautelare perché sospettati di aver alterato […] di Lorenzo Vendemiale

L’intervista “Portiamo Lukashenko in un tribunale tedesco come i criminali nazisti” Roland Krause – L’avvocato ha raccolto cento casi di dissidenti torturati dal regime imposto in Bielorussia di Michela A. G. Iaccarino

Il Diario/7 La neonata che regala speranza Segnali di vita – Una araba, l’altra ebrea: le ostetriche per un parto a lieto fine di Manuela Dviri

“Bussa sul tetto”. L’sms da Tel Aviv avvisa dei missili in arrivo in casa Per evitare le recenti polemiche sul numero di vittime palestinesi civili a Gaza, l’Aviazione israeliana (Iaf ) sta adottando una tattica messa a punto già nella guerra del 2014 nella Striscia. Nel primo caso tutti gli abitanti di uno stabile preso come bersaglio – nel caso vi abiti un miliziano di Hamas conosciuto dall’intelligence israeliana […] di Fabio Scuto

In libreria Italia, un Paese modellato sul destino degli “Azzurri” Vittorie e débâcle, patriottismo e vittimismo: dal ventennio fascista a oggi, in un saggio tutta l’evoluzione del senso di italianità applicato al pallone di Maurizio Di Fazio