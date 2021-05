Un nuovo terremoto giudiziario si abbatte sull’amministrazione comunale di Foggia. Gli uomini della Squadra mobile hanno posto agli arresti domiciliari, con le accuse di corruzione e tentata concussione, il sindaco dimissionario Franco Landella, della Lega. L’operazione è stata eseguita questa mattina al termine delle indagini condotte dalla polizia di Foggia e dal Servizio centrale operativo (Sco), con il coordinamento della locale Procura della Repubblica (pubblici ministeri Roberta Bray ed Enrico Infante). Misure cautelari eseguite anche nei confronti di altre quattro persone, accusate di corruzione. Due sono i consiglieri comunali di maggioranza Antonio Capotosto e Leonardo Iaccarino (ex presidente dell’assemblea, famoso per aver sparato dal balcone di casa lo scorso Capodanno), già arrestati per corruzione, tentata induzione indebita e peculato il 30 aprile nell’ambito di un diverso procedimento. Agli arresti anche un imprenditore edile e la moglie di Landella, la dipendente comunale Iolanda di Donna, per cui è stata disposta la sospensione dal lavoro. Il sindaco è accusato anche di tentata concussione nei confronti di un imprenditore del settore della pubblica illuminazione.

Landella, esponente della Lega di Matteo Salvini, è stato eletto una prima volta nel 2014 e riconfermato nel 2019: ha dato le dimissioni lo scorso 4 maggio, travolto dagli arresti che hanno riguardato, tra gli altri, gli stessi due consiglieri comunali interessati dal provvedimento di oggi. Lo scorso 1° maggio l’abitazione del sindaco era stata perquisita: gli agenti avevano sequestrato il suo cellulare e quello della moglie, oltre ad alcuni documenti e alla somma di 7mila euro in contanti. All’epoca Landella non risultava ancora indagato, ma il suo nome compariva negli atti delle inchieste che in questi mesi hanno interessato il Comune. Sulla vicenda è stata istituita anche una commissione di accesso nominata dal prefetto, su delega del ministero degli Interni, chiamata a studiare gli atti amministrativi per valutare l’eventualità di uno scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Nella relazione che polizia, carabinieri, guardia di finanza e Dia hanno consegnato ai membri della commissione c’è infatti un intero paragrafo dedicato in cui si parla dei rapporti del sindaco con esponenti della “Società foggiana”: ad esempio, nella campagna per le Regionali 2010 – pur non essendo stato eletto – secondo gli atti giudiziari Landella ha “annoverato tra i suoi più fattivi sostenitori, alcuni componenti della famiglia Piserchia, noti pregiudicati in materia di traffico di stupefacenti”. Gli investigatori, inoltre, ricordano che la moglie Daniela è cugina di Claudio Di Donna, coinvolto nel 2009 in un’inchiesta per associazione mafiosa, e il figlio è stato denunciato per truffa aggravata in concorso con Francesca Bruno, compagna di Antonio Tizzano, figlio di Francesco Tizzano definito “esponente di rilievo della batteria Moretti-Pellegrino”.

“Ancora una volta la nostra città viene umiliata e vilipesa davanti le cronache di tutta Italia”, dice l’europarlamentare foggiano del Movimento 5 Stelle Mario Furore. “A Foggia manca da troppo tempo un senso di ordine morale e giuridico che va recuperato quanto prima. Lo Stato – dichiara – ha dato una sua risposta forte e concreta in questi ultimi mesi, ma molti pezzi di questa città non possono dire di aver fatto lo stesso, e anzi sono troppi quelli che hanno girato la testa dall’altra parte, permettendo ad un certo sistema di esistere”.

Tra i consiglieri comunali indagati negli ultimi mesi c’è anche l’ex assessore Bruno Longo, accusato di aver ricevuto una tangente da 35mila euro da un imprenditore che si era aggiudicato l’appalto per l’archiviazione dei dati informatici del comune. Le inchieste hanno sfiorato anche Liliana Iadarola, intercettata in auto mentre parlava con il compagno Fabio Delli Carri, ritenuto assiduo frequentatore di uomini legati alla batteria del clan Sinesi-Francavilla e discutevano del rischio di potenziamento del sistema di videosorveglianza oltre che dell’interrogatorio al quale Delli Carri era stato sottoposto negli uffici dell’Antimafia.