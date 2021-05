Centinaia di feriti e almeno 2 morti. Durante l’inaugurazione di una sinagoga a Gerusalemme, organizzata nella ricorrenza di Shavuot, che ricorda la consegna delle Tavole della Legge al popolo ebraico, una tribuna affollata è crollata nella giornata di domenica. Come accaduto nei fatti del Monte Meron del 30 aprile, una massa di persone, sedute nella parte superiore della gradinata, è precipitata sopra i fedeli più in basso, come mostrano le immagini.

L’incidente è avvenuto nel rione ortodosso di Givat Zeev, alla periferia nord di Gerusalemme. L’edificio della nuova sinagoga, secondo le emittenti televisive locali, non era ancora stato completato. E anche la tribuna non aveva ottenuto i permessi necessari dai vigili del fuoco. Decine di ambulanze sono accorse da vari rioni di Gerusalemme per assistere i feriti: ma la particolare topografia del quartiere, caratterizzato da strade strette, ha provocato ingorghi e ritardi nei soccorsi. E per prelevare i feriti più gravi è stato necessario ricorrere ad elicotteri.