Le forze dell’ordine hanno caricato e disperso con gli idranti alcune decine di persone che si erano radunate attorno al quartiere di Barbès, a Parigi, per una manifestazione di sostegno ai palestinesi vietata dal prefetto e dal tribunale regionale. Di fronte alla determinazione a manifestare, sono stati schierati 4.200 fra poliziotti e gendarmi che hanno evitato raggruppamenti utilizzando idranti e lacrimogeni. Dalle 15, sono in corso nel quartiere scontri fra manifestanti e agenti e qualche carica. I piccoli gruppi gridano “Palestina libera”, “Israele assassini”, “Fuori Israele, la Palestina non è tua”.