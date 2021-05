Non è chiaro se a renderlo virale in poche ore sui social sia la sua assurdità oppure un sincero apprezzamento, fatto sta che questo video è entrato in tendenza su Twitter raccogliendo quasi 4 milioni di visualizzazioni in meno di un’ora. La clip si intitola “Ultimate Spaghetti Trick” ed ‘è stata pubblicata da una certa Lisa, casalinga americana, che lo ha presentato come “il modo più semplice per fare gli spaghetti per una folla senza preoccuparsi dei piatti“. Un tutorial a dir poco raccapricciante per qualsiasi italiano, in cui mostra il suo metodo per preparare una grande quantità di spaghetti “all’italiana” in un lampo, mescolando sugo, pasta polpette e formaggio sul bancone della cucina.