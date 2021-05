Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza si sofferma sulle pessime condizioni delle infrastrutture in Italia per poi concludere: “Come fai poi a dire ‘venite in Italia’ che se ti va bene ti fai un Sestri Levante-Genova senza un bungee-jumping. Ora in questo contesto agghiacciante e pericolante il sottosegretario alle Infrastrutture dei 5 stelle vuole fare il Ponte sullo Stretto. Sia chiaro io non ho niente contro le infrastrutture, soprattutto al Sud che ne ha tanto bisogno, dico solo che forse prima dovremmo provare a tenere in piedi quelle che ci sono già”.

