Alla Camera il question time con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il premier risponde alle interrogazioni sul caso del sottosegretario di Stato, Claudio Durigon, sul riavvio del settore wedding, anche in relazione alla possibile rimodulazione del coprifuoco, sulle iniziative, anche normative, volte a garantire con urgenza adeguate tutele ai lavoratori e contrastare infortuni e morti sul lavoro, sulle iniziative, anche in seno al Consiglio europeo, in relazione alle possibili ulteriori proroghe e modifiche sia del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, sia della sospensione del Patto di stabilità e crescita, nonché in merito ad una riforma delle regole fiscali nell’ambito dell’Unione economica e monetaria. Draghi risponderà inoltre a domande sulle iniziative volte a far fronte all’incremento dei flussi migratori irregolari verso l’Italia, sulle iniziative per il sostegno e il rilancio del turismo e sulle iniziative, anche in ambito G7 e G20, in ordine alla sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19 e al ricorso al regime delle licenze obbligatorie disciplinate dall’Organizzazione mondiale del commercio, in un’ottica di cooperazione rafforzata. Infine il presidente del Consiglio risponderà sulle iniziative, in sede di Unione europea, in relazione alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato di cui al regolamento delegato (UE) n. 171/2018.