David di Donatello 2021: chi ha vinto, chi ha perso, chi ha polemizzato e chi si è ritirato dalla gara e della giuria (ogni riferimento a Gabriele Muccino è assolutamente voluto). Spin Off, la diretta streaming di FQMagazine condotta da Ilaria Mauri e Davide Turrini torna eccezionalmente mercoledì 12 maggio alle 15 in diretta su (link ….) per commentare la serata dei premi del cinema italiano più prestigiosi in compagnia della presidente e direttrice artistica dell’Accademia dei David, Piera Detassis, dei vincitori dei principali premi, e dei commenti dei nostri lettori. Sarà l’anno dei fratelli D’Innocenzo e di Favolacce o di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti? Pierfrancesco Favino batterà Elio Germano? E Sofia Loren spariglierà la gara tra Ramazzotti e Cortellesi? Spin Off speciale David di Donatello mercoledì 12 maggio alle 15 in diretta sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano e sulla pagina Facebook di FqMagzine.it.