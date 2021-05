Una promessa fatta prima della sua morte e il dovere di far sì che il desiderio di Paolo Rossi per le sue figlie rimanga vivo anche se lui non c’è più. A rivelarla è Federica Cappelletti, la vedova di Pablito. Di cosa si tratta? 11 rose rosse per Maria Vittoria, nel giorno del suo 11esimo compleanno e 9 rose rosse per Sofia Elena, nel giorno del suo nono compleanno. “Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà“, recita il biglietto di accompagnamento. “Così farò per il resto dei vostri compleanni insieme”, ha aggiunto Federica.

Federica Cappelletti ha spiegato infatti che prima di morire Paolo Rossi le aveva espressamente confidato il desiderio che le figlie lo ricordassero ogni giorno del loro compleanno con un mazzo di rose, tante quanti gli anni compiuti. Ecco che rimane viva la memoria non del calciatore ma dell’uomo, del padre Paolo Rossi: “Rivediamo continuamente i filmini in cui si sente la sua voce, lui che parla alle bambine ancora piccine o canta le canzoni di Venditti e De Gregori: quelle le mettiamo anche in macchina”, ha dichiarato l’ormai vedova al Corriere della Sera.