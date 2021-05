Lei è un’ex tentatrice di Temptation Island, lui uno degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, Antonella Fiordelisi e Akash Kumar. I due ormai sono una coppia? L’ex fidanzato di lei, Francesco Chiofalo – noto a molti con il “nome d’arte” ‘Lenticchio’ – è andato su tutte le furie e su Instagram ha detto: “paparazzata organizzata” pubblicando un video in cui si vede Antonella per le vie di Milano insieme ad Akash, il quale si rivolge a un paparazzo: “Il minimo garantito quant’è?“. E lui gli risponde: “Poi si parla con il giornale… ci accordiamo! Glielo ridai un bacino perché c’è più luce qua?”.

Francesco Chiofalo non ci sta e sui social si è sfogato dicendo: “Questa ragazza il giorno dopo che ci siamo lasciati, dopo una relazione di anni, è andata a organizzare volutamente un gossip con un altro ragazzo per farmi star male ulteriormente. […] Non mi taglio le vene ma non sono l’uomo più felice del mondo. Mi dispiace che la relazione sia finita in malo modo”.

Lei ha replicato: “Io sono single. Abbiamo visto i paparazzi e abbiamo scherzato con loro, stiamo parlando del nulla”. Poi ha puntualizzato: “A me piace parlare di me, non degli altri. Quindi vi dico: mi assenterò un po’ dai social, lo sapete che faccio tantissime cose, devo concentrarmi per una cosa importante”. E l’ex naufrago dagli occhi di ghiaccio cosa dice? Al momento tutto tace. Forse perché non ama il gossip come affermato più volte da lui stesso? E sui social si scatena la bufera: “Pagliacci! Che vergogna“.