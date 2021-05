Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE, Maurizio Crozza commenta il Concertone del primo maggio diventato un caso politico: “Fedez spara su Salvini e Pd e 5 Stelle chiedono le dimissioni dei vertici Rai che hanno nominato LORO! Tu pensa come sono sempre sul pezzo. Riescono a darsi la zappa sui coXXXoni… anche quando le zappate erano per un altro”

Live streaming ed episodi completi solo su discovery+