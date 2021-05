I fan di Stranger Things non stanno più nella pelle da quando Netflix ha pubblicato un teaser inquietante di circa un minuto della stagione numero 4. La protagonista? La didascalia è evocativa: “Eleven, are you listening?“. Già a febbraio 2020 era stato pubblicato un teaser e in quell’occasione la didascalia di accompagnamento recitava: “From Russia with love..” Cosa vorrà dire? Tuttavia la pandemia aveva rallentato le riprese e ora i fan sono impazienti: “Sto urlando” ha scritto qualcuno. E ancora: “Dopo vent’anni forse ce la faremo“. Quando uscirà?