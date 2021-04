“C’è un tabù, in Lombardia, di cui non si deve parlare”, dice il dottor Paolo Ricci. È il cortocircuito tra inquinamento e patologie a Cremona, 80 chilometri da Milano. Una situazione epidemiologica allarmante: alto numero di malattie respiratorie, tumori al polmone, leucemie, nascite pre-termine. In un territorio dove sono concentrati un inceneritore, una discarica, due […]

Groviglio di interessi

Ex ministri che diventano lobbisti pagati dai privati per rappresentare interessi su cui hanno legiferato fino a qualche mese prima. Ex parlamentari assoldati da imprenditori per sfruttare al meglio la loro rete di contatti. Tutto perfettamente legale perché una legge, almeno in Italia, non c’è. Questo groviglio di interessi che la politica non ha mai […]