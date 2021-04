Tiziano Ferro con un video messaggio ha comunicato ai suoi fan che il suo tour negli stadi di questa estate sarà cancellato. “Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimè il tour verrà cancellato, – ha dichiarato l’artista – il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani questa estate sarà cancellato chi ha acquistato i biglietti le opzioni sono due: rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere il vostro biglietto e tornare ad utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell’estate 2023 ovviamente avremmo sperato di meglio ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni di carriera”.

“Il mondo va come va dobbiamo rispettarlo ci tengo a dire che d’ora in poi i miei sforzi andranno tutti a Scena Unita (Fondo promosso e sostenuto da 135 artisti e oltre 100 enti privati; ndr) e ai lavoratori della musica che rimarranno per il secondo anno consecutivo senza lavoro per quanto ci riguarda vi ringrazio per la pazienza”, ha concluso Tiziano. Il tour negli stadi doveva iniziare il 6 giugno e terminare il 18 luglio. Live Nation sta lavorando per poter annunciare quanto prima la sua riprogrammazione che avrà luogo nell’estate del 2023. L’estate 2022 live sarà una stagione sovraffollata non solo di artisti italiani, che sono stati costretti a rimandare per il secondo anno il tour nei grandi spazi, ma anche di star straniere che avevano già prenotato gli stadi da diverso tempo. Inevitabile anche che si siano create già sovrapposizioni di date, basti pensare all’evento “Una Nessuna Centomila” dell’11 giugno 2022 e Vasco Non Stop Live al Circo Massimo la stessa data.

Quindi tutti gli eventi e i tour negli stadi di tanti artisti italiani, come prevedibile causa situazione della pandemia, sono stati riprogrammati al 2022. Qualche data è stata già annunciata altre saranno rese note nei prossimi giorni: Vasco Rossi (dal 24 maggio 2022 a 12 giugno 2022), Cesare Cremonini, il Campovolo di Ligabue (4 giugno 2022), l’evento “Una Nessuna Centomila” (11 giugno 2022). E ancora il tour di Ultimo, Max Pezzali e Salmo. Tutti rischedulati il prossimo anno. Rimane ancora in piedi l’evento all’Olimpico di De Gregori e Venditti il 17 luglio, ma nelle prossime ore sarà data comunicazione in merito da Friends And Partners.