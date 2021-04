Tra gli ospiti della puntata di Domenica In andata in onda ieri 18 aprile anche i Ricchi e Poveri, lo storico gruppo musicale nato nel 1967. Tra loro in particolare Franco Gatti si è commosso in diretta ed ha ricordato un momento del passato condiviso con la conduttrice Mara Venier: “Io devo ringraziarti per essere presente nel mondo dello spettacolo. Quando ci siamo incontrati a Verona, eravamo entrambi in un momento un po’ difficile e si pensava di smettere di lavorare. Ora ritrovarti qui, sempre pimpante, per me è stato un esempio di vita. Mi viene da piangere“.

“No, dai Franco.. però è vero, è stato un momento bruttissimo”, ha commentato la nota conduttrice. “Eravamo a Verona per una cosa di Al Bano e ci siamo ritrovati noi due sul divanetto. Pur non avendo una grande confidenza, ci siamo aperti con il cuore. E invece siamo ancora qui, caro Franco. Ti voglio veramente bene. Quando si sta male solo così si supera il dolore, andando avanti”, ha concluso Mara Venier facendo riferimento probabilmente al biennio 2013/2014 in cui Franco Gatti ha tragicamente perso il figlio mentre la conduttrice ha abbandonato la Rai, per poi tornarci stabilmente nel 2018 con Domenica In.