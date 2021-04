Doveva essere uno dei pilastri della “fase 2” per evitare un secondo lockdown. Invece Immuni è stata uno dei suoi più emblematici fallimenti. Persino il nome ormai è uscito dai radar, rimosso per manifesta inutilità dall’arsenale delle armi contro il Covid. E’ di qualche giorno fa la notizia riportata dal Corriere di un incontro avvenuto al ministero della Salute con il commissario straordinario Figliuolo che avrebbe avuto come tema anche il destino della famosa (o famigerata) app per il contact tracing, quella lanciata con grande enfasi ormai a giugno del 2020 e da tempo abbandonata lungo un binario morto. Ma per ora la app non sembra avere trovato una seconda chance.

Da dicembre l’applicazione è inchiodata poco sopra i 10 milioni di download. Quando fu lanciata si disse che per funzionare doveva essere installata almeno dal 60 per cento della popolazione. Sotto tale soglia di diffusione non avrebbe permesso di intercettare i possibili contagi e di evitare di chiudere di nuovo il Paese. Dopo il boom iniziale e altri nove mesi siamo ancora sotto il 20% della popolazione, per l’esattezza al 19,5. Da settimane poi i nuovi download procedono al ritmo di 2mila al giorno. Che significa? Che per arrivare all’obiettivo, a questo ritmo, servirebbero 18mila giorni: 49 anni. Non è un caso se anche il numero di positivi intercettati finora è modesto. Su 95 mila notifiche, dicono i dati del ministero della Salute, gli utenti positivi che hanno caricato le loro chiavi sono 15mila.

Eppure, guardando le tabelle è evidente che quando la politica ha spinto per il suo utilizzo la risposta c’è stata. Se, ad esempio, dal grafico qui sotto si seleziona la voce ios_android è possibile vedere l’andamento dei download giorno per giorno. Sulla colonna verde che appare è facile notare la corrispondenza temporale dei picchi. Due in particolare si legano a specifici appelli: il primo risale al 2 giugno 2020, giorno del lancio della applicazione. E’ il momento di massimo affidamento, quando ancora in molti sostengono i benefici del contact tracing digitale ed è lo stesso Conte a dire: “Scaricatela con sicurezza e serenità”. In un solo giorno i download sono più di 659 mila. Il secondo invece corrisponde ad ottobre 2020: siamo ai primi acuti della seconda ondata ed è ancora il presidente del Consiglio a rivolgere l’appello: “Scaricarla è un dovere morale”. Rispondono in 240mila in un giorno. Ma è una fiammata che non si ripete. E anzi, da quel giorno la curva si appiattisce progressivamente fino ai 2mila download/giorno di queste settimane. Sappiamo come è andata a finire: utenti insufficienti, malfunzionamenti, procedure farraginose per denunciare la propria positività, progressivo abbandono del sistema di pari passo alla rinuncia, nel caso delle Regioni palese, al tentativo di portare avanti il tracciamento dei positivi e dei loro contatti stretti nella seconda e nella terza ondata.

Errori senza scuse

