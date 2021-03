Si è concluso dopo meno di due ore il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto legge con il quale l’esecutivo guidato da Mario Draghi imporrà nuove restrizioni alla luce dell’impennata dei contagi e del costante peggioramento della situazione sanitaria in tutto il Paese a causa dell’emergenza Covid. È arrivato il via libera alla proposta che prevede il passaggio automatico in zona arancione delle Regioni attualmente gialle, oltre all’introduzione del limite dei 250 casi per 100mila abitanti per l’entrata in zona rossa. Tra i provvedimenti che hanno ricevuto il benestare del governo e delle Regioni, anche la già anticipata stretta di Pasqua che, per il secondo anno consecutivo, sarà caratterizzata da un’Italia completamente in fascia rossa. Tra le norme inserite anche il via libera ai congedi parentali, ai quali saranno destinati 209 milioni di euro, per aiutare le famiglie alle prese col nuovo giro di vite deciso dal governo.

La stretta sulle Regioni: quelle gialle automaticamente in zona arancione

Le nuove misure saranno in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. In queste tre settimane, le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 per 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Secondo questo calcolo, nella fascia più alta di rischio finiscono le Province autonome di Bolzano e Trento e le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche. Sono invece 9 quelle che sono o dovrebbero diventare arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. La Sardegna dovrebbe rimanere bianca. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla, infatti, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti per la zona arancione.

Per coloro che vivono in zona arancione sarà possibile fare visita ad amici e parenti che abitano nello stesso Comune, dalle 5 alle 22, massimo in due persone oltre ai minori di 14 anni dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e il 6 aprile. Spostamento, invece, non consentito in zona rossa.

Pasqua blindata: Italia tutta zona rossa

Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno però su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo in due persone.

Congedi parentali: stanziati 209 milioni

Sul tema dei congedi è subito intervenuta la ministra per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, che risponde alle richieste avanzate da Regioni e altre amministrazioni locali sulle garanzie a famiglie e aziende con l’entrata in vigore delle nuove restrizioni: “Dal Consiglio dei ministri via libera immediato alle risorse per finanziare i congedi parentali – ha scritto su Twitter – Questa mattina i presidenti di Regione avevano chiesto al governo contestualità tra nuove restrizioni e aiuti alle famiglie. Il Cdm ha dato loro una risposta precisa e immediata”. Il nuovo decreto prevede lo stanziamento di 209 milioni per i congedi parentali che saranno retroattivi – dal 1 gennaio 2021 – con retribuzione al 50% chi ha figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni saranno fruibili senza retribuzione. In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smartworking. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine è invece previsto un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana.