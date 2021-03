Manca sempre meno all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo e condotta anche quest’anno da Amadeus insieme con il collega Rosario Fiorello. Ben 26 artisti big in gara, per i quali si preannuncia una competizione accattivante su cui si sono interrogati i betting analyst di Snai, i quali lanciano gli “outsider” Colapesce e Dimartino, favoriti a 5,50. Il duo siciliano si piazza in cima alla lavagna del vincente, davanti al rapper torinese Willie Peyote, a 7,50. Stessa quota anche per Fedez e Francesca Michielin e i Maneskin.

Si gioca a 10 il successo del duo Coma Cose e della giovanissima rapper Madame. Ermal Meta, vincitore di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro, tenta il bis da solista a 12, stessa cosa per due cantautori romani, il giovane Fulminacci e il più noto Max Gazzè e per La Rappresentante di Lista. Alla sua sesta partecipazione a Sanremo, Max Gazzè è tra i favoriti per il Premio della Critica, offerto a 4,50. Anche qui, però, c’è da battere la concorrenza di Colapesce e Dimartino, primi a 3,50. Quest’anno Bugo ci riprova in veste di solista e i bookmaker lo inseriscono a metà tabellone a 15, con l’esordiente Aiello, Arisa e l’ex vincitore di “Amici”, Irama. Vale 20 volte la scommessa sulla vittoria della cantante milanese Malika Ayane e su Lo Stato Sociale. Vincitrice dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, Gaia esordisce a 25 sul tabellone SNAI, insieme a Noemi al suo sesto Sanremo, stessa quota anche per Ghemon. A 33 la vittoria di Annalisa e del poeta e cantautore Gio Evan.

Viene dato a 50 il successo di Francesco Renga, che vinse nel 2005 con “Angelo”, e dei rapper Fasma e Random. Pochissime chance anche per gli Extraliscio con Davide Toffolo dati a 50. Infine, al 55esimo anno di carriera e molto amata dal pubblico troviamo Orietta Berti che evidentemente non conquista i bookmaker. La cantante emiliana è infatti in cima alla lavagna dell’ultimo classificato a 2,75, con un piazzamento sul podio che si gioca a 15 e la vittoria che invece vale 100 volte la scommessa.