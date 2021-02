Sono 7.925 i nuovi casi di coronavirus accertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, 142mila i tamponi totali effettuati (tra antigenici e molecolari). Come ogni lunedì, si tratta di un dato in forte calo rispetto ai giorni precedenti per effetto della ridotta capacità di testing durante il weekend. Il tasso di positività oggi si attesta al 5,56%, in leggera crescita per il secondo giorno consecutivo. 329 le vittime. Negli ospedali si registra un nuovo aumento dei ricoveri. Al netto degli ingressi e delle uscite dai reparti, attualmente risultano occupati 20.260 posti letto in area medica (+164) e 2.252 in terapia intensiva (+37).

I dati di oggi confermano che la situazione è sostanzialmente stabile rispetto a una settimana fa. Lunedì 25 gennaio, infatti, erano stati accertati 8.562 casi con 143mila test, numeri pressoché identici a quelli delle ultime 24 ore. Due settimane fa, invece, erano leggermente di più: 8.825. I prossimi giorni saranno quindi decisi per capire l’andamento della pandemia. A livello regionale oggi gli unici territori con più di mille contagi quotidiani sono Lombardia (+1.093) ed Emilia Romagna (+1.051). La Campania è alle prese con 994 nuovi casi, seguita da Sicilia (+766), Lazio (+717), Piemonte (+514) e Veneto (+510). Più di 300 positivi accertati in Toscana, Puglia e provincia di Bolzano, mentre Liguria, Friuli, Marche, Abruzzo, Sardegna, Umbria e Calabria sono tutte sotto quota 200. +53 i casi registrati in provincia di Trento. Chiudono Basilicata (+13), Valle d’Aosta (+3) e Molise (+54).

Dall’inizio della pandemia a oggi i cittadini risultati positivi al Covid nel nostro Paese ammontano a 2.560.957, di cui più di mezzo milione solo in Lombardia. Il totale dei guariti o dei dimessi dall’ospedale è pari a 2.024.523, mentre i decessi hanno superato quota 88.845. Le persone attualmente positive sono 447.589, di cui la maggior parte (425.077) in isolamento domiciliare. 20.260 i cittadini ricoverati con sintomi nei reparti Covid, 2.252 quelli in terapia intensiva.