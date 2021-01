L’addio di Donald Trump alla Casa Bianca, la cerimonia di insediamento per Joe Biden. L’argomento del giorno, non a caso, ha trovato spazio anche a Unomattina, il contenitore di Rai1 condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti. Il programma si è però reso protagonista di un vero e proprio scivolone, non degno del servizio pubblico. Alle 7.37 Alan Friedman, giornalista statunitense, rispondendo a una domanda della padrona di casa parla di Trump in questi termini: “Mi lascia la parte più divertente vedo. Trump si mette in aereo con la sua escort, con sua moglie e vanno in Florida”.

Lo scrittore etichetta l’ex first lady dandole della “escort”, si avverte qualche sorriso e un “no” timido e accennato della conduttrice però non lo interrompe. Restano in silenzio anche il collega Marco Frittella e gli ospiti Monica Maggioni, presente in studio, e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, presente in collegamento.

L’intervento del giornalista americano prosegue indisturbato, solo una volta concluso il discorso la conduttrice prende la parola per dissociarsi a suo modo: “Posso dire una cosa Alan, sei stato molto duro con Melania. Lo rimarco, hai detto una cosa un po’ forte.” Friedman fa il vago: “Ho detto che lui e la moglie vanno in Florida, Melania ricordiamo non è la vittima è razzista come Trump”, la Giandotti non incalza: “Non è quella la cosa che hai detto al principio”. Episodio da dimenticare.