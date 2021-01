Sono 8.824 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore su 158.674 tamponi processati, compresi i test antigenici rapidi attraverso i quali sono stati accertati 2.482 contagi. I morti sono 377 in un giorno, un dato che porta a 82.554 i decessi da inizio pandemia. Come spesso avviene di lunedì, risultano in aumento i ricoverati con sintomi (+127) e i pazienti assistiti in terapia intensiva, con un saldo di +41 a fronte di 142 ingressi.

La Sicilia è la regione con il maggior incremento di positivi nell’arco delle 24 ore con 1.278 nuovi casi identificati, seguita da Lombardia (1.189) ed Emilia-Romagna (1.153). Il Veneto si ferma appena sotto i mille casi (998), mentre il Lazio ne riporta 872 e la Campania 714. Il Piemonte ha rintracciato 435 contagiati, la Puglia 403. Tutte le altre aree del Paese ne riportano meno dei 345 della Toscana: i nuovi casi sono 263 in Liguria, 255 in Calabria, 165 in Provincia di Bolzano, 157 in Marche, 153 in Friuli Venezia Giulia, 136 in Sardegna, 107 in Abruzzo, 94 in Umbria, 56 in Provincia di Trento, 33 in Molise, 11 in Valle d’Aosta e 7 in Basilicata.

Da inizio pandemia sono 2.390.101 i casi accertati di Sars-Cov-2 in Italia, in 1.760.489 sono guariti o sono stati dimessi (+14mila in 24 ore). Gli attualmente positivi sono 547.058, di cui 521.630 in isolamento domiciliare. I contagiati ricoverati con sintomi nei reparti Covid sono 22.884, mentre altri 2.544 vengono assistiti in terapia intensiva. Erano tre settimane che di lunedì non si registrava un numero così basso di contagiati, circa 4mila in meno rispetto a 7 giorni. In calo anche il tasso di positività prendendo in considerazione i soli tamponi molecolari: è sceso al 9,9% dal 13,7% di lunedì 11.