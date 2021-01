Sono 19.978 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 172.119 tamponi processati. Il tasso di positività continua quindi a oscillare, come negli ultimi giorni, assestandosi oggi all’11,6%. Ancora alto il numero dei decessi: 483 i pazienti affetti da Covid-19 morti. Dall’inizio della pandemia le vittime diventano quindi 78.394. Le regioni con più decessi sono Veneto (82), Emilia-Romagna (69), Lombardia (63) e Lazio (54), oltre 30 morti anche in Campania, Piemonte e Sicilia. Il numero delle persone ricoverate in area medica e in terapia intensiva resta sostanzialmente stabile: sono 53 in meno rispetto a venerdì i pazienti assistiti nei reparti Covid, mentre sono 6 in più in terapia intensiva, a fronte di 183 ingressi nelle ultime 24 ore.

Attualmente sono quindi 23.260 i posti letto occupati negli ospedali nei reparti che ospitano contagiati con sintomi, mentre altri 2.593 sono assistiti in terapia intensiva. Mentre sono in isolamento domiciliare 546.989 dei 572.842 attualmente positivi. Dall’inizio della pandemia sono 2.257.866 i casi accertati di infezione da Sars-Cov-2 in Italia, in 1.606.630 sono guariti o sono stati dimessi (17.040 nelle ultime 24 ore).

Da lunedì a sabato i casi rintracciati sono stati 102.040, quasi 10mila in più dei 93.530 degli stessi giorni della scorsa settimana quando i tamponi furono 777.168 (negli ultimi 6 giorni sono stati 825.356). In aumento i ricoveri (+185) rispetto alla flessione (-623) registrata la scorsa settimana. Il confronto tra i due periodi mostra anche una stabilità dei decessi, degli ingressi in terapia intensiva e un leggero incremento del rapporto positivi-tamponi che passa dal 12 al 12,36 per cento.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto, con 3.100 contagiati rintracciati. In Lombardia sono 2.506 i nuovi infetti e altre sette aree ne registrano più di mille. Si tratta di Sicilia (1.839), Emilia-Romagna (1.790), Lazio (1.543), Piemonte (1.532), Puglia (1.499), Campania (1.263) e Friuli-Venezia Giulia (1.015). Tutte le altre regioni sono al di sotto dei 688 nuovi casi rintracciati dalle Marche. La Toscana ne riporta 529, tre in meno la Liguria. In Calabria sono 423 i positivi accertati nelle ultime 24 ore, 400 in Abruzzo, 380 in Provincia di Bolzano, 305 in Sardegna, 295 in Umbria, 143 in Basilicata e uno in meno in Provincia di Trento. Meno di cento casi in Molise (38) e Valle d’Aosta (22).