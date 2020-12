Se è presto per dire che il rischio di una crisi di governo è scampata, di certo i segnali che sono arrivati dal tavolo tra il premier Giuseppe Conte e Italia viva fanno tirare il fiato all’esecutivo. Già ieri l’avvio del nuovo giro di consultazioni a Palazzo Chigi aveva provocato un primo gesto distensivo da parte di Ettore Rosato, ma oggi a sancire che il dialogo è stato riaperto è stata la capadelegazione Teresa Bellanova. Al termine di un incontro di due ore, ben altra cosa rispetto alla mezz’ora risicata del faccia a faccia di venerdì scorso, la ministra ha infatti dichiarato: “Finalmente si comincia a ragionare nel merito“. Del resto era proprio questa la strategia del presidente del Consiglio: cercare di dirottare il più in fretta possibile la discussione sui contenuti del Recovery plan e la spartizione dei fondi Ue. E il nuovo approccio, per il momento, ha permesso un avvicinamento con i renziani: “Finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Iv sono assolutamente positive e la task force nel testo”, ha continuato Bellanova.

Il primo risultato, secondo quanto dichiarato dai renziani, è che nella proposta di Conte ora è sparita la task force così come era stata pensata inizialmente dal premier. Questo non vuol dire che sparirà, perché a richiederla è l’Europa stessa come ha sempre detto Conte, ma di sicuro sarà rivista per accontentare tutti. “Il 7 dicembre abbiamo fatto una riunione in cui Conte ha parlato un’ora e 27 minuti sulla governance”, ha detto Bellanova rievocando il cdm da cui è iniziato tutto lo scontro degli ultimi dieci giorni. “Poi ha dato la parola ad Amendola dicendo che in 10-15 minuti avrebbe dovuto parlare del merito. Poi ci siamo aggiornati. Ora quella proposta, illustrato per un’ora e 27 minuti, non c’è più sul tavolo“. E questo, ha aggiunto, per Italia viva “è un passo avanti”.

L’altro punto sul quale Italia viva non intende fare passi indietro sono gli investimenti sulla sanità. I 9 miliardi della prima bozza non soddisfano Renzi e i suoi, nonostante siano poi da aggiungersi una serie di investimenti trasversali, e per questo intendono fare la guerra per attivare il Mes. “Perché non si riflette sulla possibilità di mettere in campo i 36 miliardi del Mes che hanno anche meno condizionalità del Recovery?”, ha detto ancora Bellanova. Quindi, ai giornalisti che le chiedevano se Conte può considerare rientrato lo scontro, ha replicato: “Il governo può stare sereno se risolve i problemi”. Tecnicamente ora le tappe sono segnate: Conte vuole portare il piano in Cdm entro la fine dell’anno e i partiti di maggioranza devono fare le loro osservazioni il prima possibile. “Ci siamo presi qualche ora, Italia viva preparerà un suo documento che darà a Conte”, ha detto Bellanova. E poi attenderanno la risposta attesa ormai per la prossima settimana. “E’ doveroso per Conte fare sintesi tra le varie proposte”, ha chiuso.

Il nuovo giro di consultazioni, dopo quello sulla verifica di maggioranza della scorsa settimana, ha visto la convocazione dei rappresentanti dei gruppi senza i leader di partito. Ieri Conte ha visto M5s e Pd, oggi la delegazione renziana composta (oltre a Bellanova) dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, i capigruppo di Camera e Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il coordinatore nazionale Rosato e il deputato Luigi Marattin. Intorno alle 13.30, Conte ha ricevuto la delegazione di Leu.

Che però sia presto per archiviare il rischio crisi lo si capisce dalle parole del leader di Italia viva Matteo Renzi. Il senatore, che da quasi due settimane minaccia quasi quotidianamente la crisi, poco prima che la delegazione entrasse a Palazzo Chigi, ha diffuso la sua enews chiedendo al premier “risposte”: “Confidiamo che, con buona pace dei fabbricatori di polemiche, il Presidente Conte questa lettera l’abbia letta”, ha detto in riferimento al documento che ha consegnato a Conte solo venerdì scorso di fatto congelando la verifica di maggioranza. “Vedremo se vorrà dare delle risposte. La palla adesso è nelle mani del Premier, dipende solo da lui. Le risposte le deve all’Italia, non a Iv”. Renzi ha quindi ridetto che non punta al rimpasto, ma piuttosto insisterà sul ricorso al Mes (osteggiato dai 5 stelle e al momento non all’ordine del giorno) per finanziare la sanità: “Hanno scritto che vogliamo poltrone. Hanno scritto che siamo irresponsabili. Hanno scritto che facciamo tattica. Hanno scritto, ma non hanno letto”, si legge. E ha annunciato che proprio su questo farà partire la sfida: “Su ciascun punto continuiamo a insistere, a cominciare dal Mes”. Il partito ha promosso una raccolta firme per spendere più soldi in sanità. “Siamo a 9.000 firme e vogliamo arrivare a 15.000. Ci aiutate?”.