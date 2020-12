Andare in fretta sul Recovery plan perché “non possiamo permetterci ritardi” e riportare al centro il confronto con la maggioranza e soprattutto il Parlamento. E, tra le altre cose, la garanzia che tra gli interventi cruciali ci sarà la riforma della Giustizia, perché su quella “ci giochiamo la credibilità come Paese”. Giuseppe Conte, dopo una settimana di minacce dei renziani sulla tenuta del governo, ha scelto di insistere con la strada delle consultazioni: ha riconvocato le forze di maggioranza e assicurato che a tutti sarà garantito ampio coinvolgimento nella stesura del progetto. Senza dimenticare le Camere, alle quali spetterà l’ultima parola. Una strategia che, per la prima volta da quasi due settimane, ha strappato frasi distensive da parte dei renziani: “Ieri qualcosa è cambiato”, ha detto Ettore Rosato a RaiNews24 sottolineando la loro richiesta di maggiore “collegialità”. E in questo senso, il fatto che Conte abbia convocato queste riunioni, ha aggiunto, “è un fatto positivo. E oggi ha ripreso in parte alcune questioni che avevamo posto quando ha detto che le risorse debbano essere allocate con una discussione seria con Comuni, Regioni e opposizione”. Parole, quelle di Rosato, che sono completamente opposte rispetto a quella pronunciate ieri quanto si era addirittura spinto a dire che in assenza di un percorso “l’esperienza di governo per Italia viva è finita”.

Dopo la verifica di maggioranza della scorsa settimana, che di fatto i renziani hanno sospeso fino a data da destinarsi, Conte oggi ha riconvocato le forze che sostengono il governo per parlare della spartizione dei fondi europei. La prima a essere ricevuta è stata la delegazione M5s. Poi alle 19 sarà il turno del Pd. Nel mezzo il premier si è assentato per una cerimonia informale di auguri al Colle con Mattarella e le alte cariche dello Stato. Intanto il nuovo faccia a faccia con i renziani è in programma per domani 22 dicembre alle 11. Mentre alle 13 toccherà a Leu.

Le parole di Conte alle forze di maggioranza – “Oggi non si chiude nulla, oggi inizia una interlocuzione”, ha esordito il premier parlando con i 5 stelle, ma “l’interlocuzione deve procedere in modo costante e serrato perché è interesse di tutti e in particolare della intera comunità nazionale che il Recovery Plan procede speditamente perché non possiamo permetterci ritardi“. Quindi ha ribadito che le Aule dovranno essere centrali: “Il Piano nazionale deve riflettere e riflette le indicazioni del parlamento sulle linee guida”, ha detto. Il presidente del Consiglio ha anche rivelato che, oltre alle 6 missioni del Recovery, “che si articolano in 18 componenti”, “a supporto dei progetti c’è la riforma della giustizia, una riforma di sistema che è stata tenuta separata dalle sei missioni ma che sarà un pilastro del recovery: su questo, come sistema Paese, ci giochiamo una parte ingente di credibilità“.

Il premier era tornato a parlare di Recovery Plan in mattinata, garantendo l’intervento del Parlamento: “Dovrà esser un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle parti sociali, dovrà tornare in Parlamento per la sua approvazione”, ha detto nel corso dell’intervento all’inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub. Poi parlando con la delegazione M5s, ha ribadito: “Ringrazio i parlamentari che hanno lavorato nelle rispettive commissioni a quelle relazioni che sono state fatte con impegno. Non vedo l’ora di mandare il documento di aggiornamento per poi ricevere ulteriori indirizzi e predisporci al piano finale”. Quindi, ha specificato, “è un piano che fa parte di una strategia europea che acquisisce maggiore forza perché tutti gli Stati dovranno muoversi in direzione strategica. È interessante considerare che altri piani verranno elaborati, offriranno al nostro export la possibilità di espandersi”, ha spiegato Conte ricordando: “Il 60 per cento delle risorse sarà dedicato alla transizione verde e digitale, il 40 per cento a scuola, istruzione e ricerca, parità di genere, coesione territoriale, e salute”.

Le consultazioni di Conte – È iniziato a Palazzo Chigi intorno all 17 il secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio. Agli incontri partecipano anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il ministro degli Affari europei Enzo Amendola. Non ci sono invece i leader di partito e l’obiettivo è proprio quello di ampliare il coinvolgimento degli esponenti politici. In mattinata Conte aveva dato un’altra garanzia: “Il progetto sarà nazionale e tornerà in Parlamento per l’approvazione”, ha detto. Il primo gruppo è quello del M5S, rappresentato dal capodelegazione e Guardasigilli, Alfonso Bonafede, dai capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa ed Ettore Licheri, e in collegamento video dal Qatar il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Inoltre ci sono gli altri ministri pentastellati, la vice ministra del Mef, Laura Castelli, e la sottosegretaria, Laura Agea.