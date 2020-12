È cominciata intorno alle ore 9 la riunione tra il governo e le Regioni, convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia per chiudere il piano vaccini e soprattutto per confrontarsi sulle nuove misure in vista delle festività di Natale. Un primo vertice – presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri – a cui seguirà quello decisivo tutto interno al governo, dove ancora restano distanze su quali restrizioni siano necessarie per contenere i contagi da coronavirus. Il premier Giuseppe Conte vedrà i capi delegazione all’ora di pranzo per valutare il da farsi, anche alla luce del parere dato martedì dal Comitato tecnico scientifico. Il premier ha dato per scontato qualche “ritocchino” alla stretta natalizia, per inasprirla di più. Ma i ministri Pd e Leu continuano a spingere per chiusure da “zona rossa” durante tutto l’arco delle festività. In serata c’è stato un confronto informale a Palazzo Chigi proprio tra Conte e Speranza, ma una sintesi definitiva deve essere ancora trovata.

Intanto è in corso la discussione con i governatori, per la maggior parte restii a un’Italia monocolore (che sia arancione o rossa) e pronti a rivendicare le varie diversità territoriali. “Io non sono d’accordo a cambiare le regole ogni settimana a seconda dell’emotività del momento, a seconda delle foto che vediamo sul web. Io sono per tenere le regole della zonizzazione, che hanno funzionato, in modo particolare nella mia regione”, dice il presidente della Liguria, Giovanni Toti, a Radio Capital. “Dove c’è bisogno io sono anche per la zona viola, non solo rossa. Ma dove non c’è necessità non capisco le nuove restrizioni che hanno in mente”, ha aggiunto Toti, che è anche vicepresidente della Conferenza delle regioni.

“Dobbiamo sapere che dal 7 gennaio si riparte, ma si riparte mettendo in sicurezza le reti sanitarie il più possibile. Se non lo facciamo durante le feste di Natale, quando dovremmo farlo?”. Questa è invece la linea dettata dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite ieri sera a di Dimartedì su La7. “In questo momento – ha sottolineato – la decisione che si aspetta riguarda tre giorni, ovvero 25 26 e 31 dicembre che tutto il resto del periodo che è già sottoposto a prescrizioni molto chiare. Io ritengo che dalle giornate prefestive in poi, fino al 6-7 gennaio, è più utile per tutti chiudere il più possibile“, ha ribadito Boccia. Che poi ha aggiunto: “La mia posizione e quella di Speranza sono note, vogliamo condividerle con le Regioni”.

Le ipotesi sul tavolo – I due ministri, tra i rappresentanti dell’asse che chiede le misure più dure insieme a Dario Franceschini, chiedono la zona rossa per i festivi e prefestivi: quindi dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e all’ Epifania. Sarebbero nove giorni su 14 in cui negozi e locali resterebbero con le serrande abbassate. Il M5s vorrebbe qualche “ritocchino” – per usare le parole di Conte – meno pesante, mentre Italia Viva è per la linea più morbida. L’altra ipotesi è un’Italia tutta arancione. Infine, si valuta la possibilità di decidere la zona rossa solo per i giorni festivi: un’idea però ritenuta troppo complessa da mettere in atto.

Ecco allora, in sintesi cosa succederà se il governo deciderà di ‘colorare’ l’Italia di arancione o di rosso per il periodo festivo e cosa, invece, è attualmente consentito o non consentito nella maggior parte delle regioni che ora sono gialle.

ZONA ROSSA: vengono applicate le misure più restrittive previste dal governo. L’uscita di casa va motivata, sono chiusi bar, ristoranti, negozi, la Dad è prevista dalla seconda media in poi (anche se durante le festività le scuole rimarranno tutte chiuse). E’ vietato spostarsi da un Comune all’altro, nonchè uscire od entrare nella Regione. Torna l’autocertificazione anche per gli spostamenti all’interno di una città .

ZONA ARANCIONE: I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti. La Dad è prevista solo alle superiori. La circolazione all’interno di un Comune è permessa ma non lo è abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.

ZONA GIALLA: Attualmente le regioni ‘giallè devono rispettare misure restrittive più “morbide” previste dal Dpcm. I ristoranti e i bar sono aperti fino alle18, i negozi restano aperti fino a orario di chiusura. I centri commerciali sono chiusi nei weekend. E’ possibile spostarsi all’interno della Regione e da una Regione gialla all’altra.