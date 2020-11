Le vacanze di Natale sono alla porte e, mentre in tutto il mondo ci si chiede come e se si potrà festeggiare, il Regno Unito ha già deciso. Per cinque giorni, dal 23 al 27 dicembre, ci sarà un alleggerimento delle restrizioni per permettere di celebrare le feste. Saranno consentiti incontri e cene tra massimo 3 nuclei familiari non conviventi e verranno allentate alcune limitazioni sugli spostamenti. In questo clima, il primo ministro Boris Johnson ha pubblicato su Twitter la risposta alla lettera di Monti, 8 anni, preoccupato per gli spostamenti internazionali di Babbo Natale. Johnson ha deciso di rispondere alle tante letterine inviate al 10 di Downing Street sull’argomento, rassicurando i bambini: “Babbo Natale verrà, sta già preparando la slitta”.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year ????????????

I’ve had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2020