Michelle Hunziker pensa già ai suoi impegni lavorativi dopo “All Together Now”. Questa settimana volerà in Germania per condurre un nuovo programma. “È uno show pazzesco – ha racontato durante l’intervista della diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti – che spero di poter portare anche in Italia. Condurrò insieme ai nuovi Muppets un varietà e questi bellissimi pupazzi saranno animati da alcune delle voci più importanti di uomini e donne di spettacolo della Germania. A gennaio-febbraio sarebbe dovuto partire uno speciale che accarezzo da moltissimo tempo”.

E la Hunziker è entrata nel dettaglio del suo one woman show: “Questa è una idea che abbiamo avuto con il mio ex manager scomparso Franchino Tuzio e anche da Bibi Ballandi, anche lui non c’è più. Era previsto ci fosse il pubblico e per me è fondamentale averlo in studio. Così a causa del Covid-19 abbiamo deciso di spostare l’inizio dello show, appena la situazione migliorerà andrà in onda”. Invece in primavera, a marzo, Michelle tornerà al timone di “Striscia la notizia” per il 17esimo anno e al suo fianco ci sarà anche Gerry Scotti. “Zio Gerry mi ha fatto prendere un po’ di paura quando si è ammalato di Covid – ci ha confessato Michelle -. Più mi tranquillizzava e più mi preoccupavo. Poi ho letto la sua intervista sulla sua esperienza ed è stata una cosa davvero brutta per lui. Ci ha fatto preoccupare un pochino”.