La Lombardia guida la classifica delle imprese colpite dalla nuove restrizioni anti Covid che riceveranno i primi bonifici dall’Agenzia delle Entrate per effetto del Decreto ristori. Grazie al quale stando alle stime del governo 466mila attività saranno parzialmente indennizzate per le perdite causate da chiusure e limitazioni. Sulle 211.488 aziende per cui sono già stati inviati mandati di pagamento per un totale di 964 milioni di euro sono 32mila i beneficiari con sede nella Regione più colpita dal virus. Segue il Lazio, con oltre 20mila attività che riceveranno i contributi a fondo perduto. Oltre 17mila hanno sede rispettivamente in Veneto, Campania ed Emilia Romagna, 16.600 in Toscana, 14mila in Piemonte, circa 13mila in Sicilia e Puglia, oltre 5mila in Calabria e Marche. Leggi Anche Decreto Ristori, Conte: “Vale oltre 5 miliardi”. Gualtieri: “Per i piccoli ristoranti contributo medio di 5.173 euro, per i grandi 25mila”

“A ricevere i contributi sono 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di oltre 726 milioni di euro e 25mila operatori dell’ospitalità per 106 milioni di euro”, fanno sapere dall’Agenzia delle Entrate. “Sono circa 9mila i beneficiari che operano nelle attività sportive e di intrattenimento e nel trasporto. Tra le altre attività con più erogazioni spiccano quelle artistiche (2.935), quelle di supporto alle imprese (1.482) e quelle professionali (1.206)”.

Il decreto Ristori è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 ottobre. I primi contributi arriveranno “in soli nove giorni“, come rivendicato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e dalle Entrate, perché si tratta di contribuenti che avevano già ricevuto durante l’estate gli aiuti a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio in base alla riduzione di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020. Il decreto Ristori, proprio per velocizzare i tempi, prevede indennizzi parametrati a quelli già ricevuti – le attività chiuse per esempio prenderanno il 200% di quanto già avuto – e automatici per chi li aveva già chiesti. Gli altri dovranno fare domanda e attendere un po’ di più.