Vertice dei ministri fino alle 4 del mattino per valutare l'introduzione di nuove misure restrittive dopo il giro di boa dei 10mila positivi: Dpcm atteso tra domenica e lunedì. Ipotesi chiusura locali notturni e stretta sugli sport. Ma sulle misure più pesanti non c'è ancora la sintesi e la trattativa prosegue. Il Pd in pressing su Conte. Convocato il Comitato tecnico scientifico

Prima un vertice dei ministri al buio, nel cuore della notte, per scongiurare un nuovo lockdown nazionale e mettere in campo nuovi provvedimenti restrittivi “mirati”. Poi una riunione urgente tra governo, Protezione Civile, Regioni e il commissario Arcuri per rafforzare il coordinamento tra Stato e territorio. Sul tavolo c’è il nuovo dpcm che il premier Conte dovrebbe firmare entro lunedì: “L’idea di base – ha fatto sapere il ministro Roberto Speranza – è l’irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali” in modo tale da garantire i due pilastri considerati imprenscindibili da Palazzo Chigi: “La scuola e il lavoro“. Poi c’è il tema dello smartworking, che potrebbe arrivare “al 70-75%“. Speranza ha anche sottolineato la necessità di “fare uno sforzo in più sulla movida” (ad esempio limitando “gli orari serali”), fermo restando l’impegno dell’esecutivo a farsi carico del “ristoro per le attività chiuse“. Sulle nuove regole è già stata convocata per le 17 una riunione del Comitato tecnico scientifico, segno che il governo intende chiudere la partita al più presto. Nel frattempo prende corpo anche l’ipotesi di varare un nuovo decreto economico anti-Covid in abbinata alla manovra da 40 miliardi che nel fine settimana Palazzo Chigi invierà in Europa.

A Roma, dalle due alle quattro del mattino, i capidelegazione dei partiti di maggioranza hanno affrontato il dossier con il presidente del Consiglio dopo l’aggravarsi della situazione, certificata dagli oltre 10mila contagi e più di 100mila le persone positive che sono un po’ un giro di boa oltre il quale si torna a temere il peggio. Nel tavolo notturno sono balenate varie ipotesi su cui si allarga ora il confronto. Sul fronte delle misure: coprifuoco voluto dai sostenitori della “linea dura” Speranza e Franceschini (ma che secondo il premier sarebbe l’ennesimo colpo all’economia, quindi da evitare) oppure restrizioni ancora più nette sugli orari di bar, ristoranti e locali. La chiusura ipotizzata sarebbe alle 22, così da evitare il “rischio movida”. Altra soluzione sul tavolo, quella di rendere lo smart working obbligatorio per il 70% nella pubblica amministrazione in modo tale da impattare meno sui trasporti.

Più che probabile la stretta sugli sport da contatto, di base e a livello agonistico, gestiti dalle società dilettantistiche, con l’alt ad allenamenti e partite come il calcetto e il basket. Torna a essere valutato lo stop a piscine, palestre e circoli, anche se le Regioni chiedono “di tutelare almeno le squadre, che possono rispettare i nuovi protocolli“. Si parla anche di chiusure provvisorie per negozi non essenziali e una nuova stretta su eventi e manifestazioni pubbliche. Quello che non è in discussione, è l’apertura delle scuole: Azzolina non intende tornare alla didattica a distanza, si parla semmai di ingressi scaglionati con più lezioni al pomeriggio così da gravare meno sui trasporti. La ministra ha contestato duramente il governatore Vincenzo De Luca per la decisione autonoma di chiudere le scuole in Campania: “Gli studenti campani invece di essere in classe sono in giro per i centri commerciali“, ha denunciato Azzolina, che ora potrebbe sollecitare l’esecutivo a impugnare la decisione di De Luca.

Il vertice notturno ha visto palesarsi la spaccatura tra forze di maggioranza. A rappresentare l’ala del rigore nel Pd sono Dario Franceschini e Roberto Speranza, che spingono per provvedimenti netti. Poi c’è Teresa Bellanova che porta al tavolo la posizione dei renziani sulla necessità di usare il Mes. Dall’altra parte c’è il premier Conte, che oltre a individuare le misure idonee rispetto all’andamento del virus, deve anche fare i conti con le ricadute economiche che ogni “stretta” eccessiva può innescare. Nel pressing si infila lo scontro ormai aperto con le Regioni, dopo il duro atto d’accusa del commissario Arcuri per i mancati investimenti sul fronte dei tamponi e delle terapie intensive. Il ministro delle autonomie Francesco Boccia insiste sulla necessità di un coordinamento dopo lo scontro nella Conferenza Stato-Regioni che ha fatto detonare i rapporti tra governo centrale e quelli locali.

Intanto le Regioni si muovono autonomamente, con strette in Campania, Lombardia e Piemonte, ma il Governo ha tutta l’intenzione di raggiungere un maggiore coordinamento. È per questo che in queste ore è stata organizzata una riunione d’urgenza con Speranza, Francesco Boccia, il commissario Domenico Arcuri e i governatori. La volontà è quella di muoversi quanto più possibile all’unisono: “Punto cruciale è la sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico e il loro rafforzamento. Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività scolastiche e produttive. Le chiusure, nelle zone dove l’indice di contagio è superiore a 1, dovranno riguardare punti di aggregazione come circoli, palestre, ed esercizi commerciali non essenziali. Mentre lo smart working dovrebbe diventare la forma ordinaria di lavoro in tutto il Paese”, le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute per l’emergenza Covid.