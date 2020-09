"Non è questo il momento e non credo che questa cosa vada capita e discussa, voglio solo dire perché è stata discussa, del resto non me ne frega niente", ha detto l'attore. Il conduttore non ha insistito, anzi, lo ha assecondato: "Meglio spiegarlo in un programma più consono". E questo programma sarà Verissimo: il 3 ottobre Garko sarà infatti ospite nel salotto di Silvia Toffanin e lì racconterà la sua verità

Il “segreto di Pulcinella” di Gabriel Garko è stato svelato ma solo a metà. Al Grande Fratello Vip l’attore era entrato per un confronto con la ex fidanzata Adua Del Vesco e ne è uscito un “uomo diverso”, rivelando ciò che nell’ambiente si sussurrava da anni. Ma se coming out è stato, lo è stato solo in parte e abbastanza criptico, perché l’attore ha deciso di farlo scandendo bene con i suoi tempi. “Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene…Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu. Ma ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica”, ha spiegato un Garko mai visto, leggendo una lettera per l’attrice.

“Tanti lo chiamano “il segreto di pulcinella”. Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. E ti dico una cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”, ha poi aggiunto Garko, sempre più provato e in lacrime. A quel punto Alfonso Signorini ha provato, pur con grande delicatezza, a strappargli qualcosa in più: “Ma qual è questo segreto di Pulcinella?”. Garko però lo ha stoppato subito, con un sorriso bonario: “Ah Signorini, lo devo spiegare proprio a te? Non è questo il momento e non credo che questa cosa vada capita e discussa, voglio solo dire perché è stata discussa, del resto non me ne frega niente”. Il conduttore non ha insistito, anzi, lo ha assecondato: “Meglio spiegarlo in un programma più consono“. E questo programma sarà Verissimo: il 3 ottobre Garko sarà infatti ospite nel salotto di Silvia Toffanin e lì racconterà la sua verità, forse aggiungendo anche la sua versione dei fatti sull’Ares Gate, del quale per altro non è stato fatto alcun cenno nel corso dell’ultima puntata del reality show, dopo che le pesanti rivelazioni fatte proprio dalla Del Vesco e da Massimiliano Morra, anche lui protagonista delle fiction Ares, hanno innescato la diffida del produttore Alberto Tarallo.

La chiave di volta dell’ospitata di Garko a Verissimo sta probabilmente tutta in una frase che l’attore si è lasciato scappare al Gf Vip: “Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto“. Un coming out in due atti, insomma, in cui l’attore sta dettando i tempi per raccontare la sua verità. Qualche dettaglio lo anticipa però involontariamente Stefania Orlando, altra concorrente del Grande Fratello, che a fine puntata ha provato a ragionare sul criptico coming out di Garko: “Secondo me lo avrebbe fatto anche prima, se solo avesse potuto”, che ha centrato il punto della situazione, pur non essendo a conoscenza delle rilevazioni fatte dalla Del Vesco e Morra. “Potrebbe aver subito delle costrizioni di un agente – ha aggiunto la Orlando parlando con altri concorrenti – magari aveva una clausola nel contratto, perché una volta le mettevano“. Sarà davvero così? Non resta che aspettare l’intervista a Verissimo per scoprirlo.