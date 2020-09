L'ex Oasis a muso duro contro i protocolli sanitari anti Covid-19 in Gran Bretagna, dove la situazione rimane critica. Il cantautore si sfoga durante una intervista spiegando le ragioni che lo hanno spinto a non indossare più la mascherina

Senza peli sulla lingua sempre e comunque. Noel Gallagher è stato intervistato dall’attore comico, scrittore e dj Matt Morgan per il suo podcast “Funny How?” su Radio X e ha spiazzato tutti con la sua opinione in merito all’uso delle mascherine, obbligatorie secondo il protocollo britannico e internazionale. “La mascherina? Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. – ha detto l’ex Oasis – Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro. Non serve. Lo ripeto: ci sono troppe libertà del cazzo che ci stanno togliendo”.

Il cantautore ha confessato di non aver usato la protezione sul treno e nei negozi e ha raccontato un aneddoto: “Stavo andando a Manchester l’altra settimana e un tizio ha cominciato a dirmi: ‘Si metta la mascherina, i controllori verranno e le faranno una multa da 1000 sterline. Non deve indossarla se sta mangiando’. Ho replicato: ‘Bene, questo virus killer che si sposta sul treno arriverà e mi attaccherà. Ma vedrà che sto mangiando un panino e se ne andrà se mangio?'”. Interrogativo rimasto senza risposta.

E poi ha concluso: “È tutta una stronzata. Dovresti indossare la mascherina nei supermercati, però puoi andare in un pub fottuto e trovarti in mezzo a un sacco di stronzi. Capisci? È come dire: ‘Ok, non abbiamo il virus nei pub ma solo nei supermercati?’“.