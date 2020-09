Un'ondata di indignazione tanto al chilo, che ha suscitato anche l'ironia dei tanti che seguono “La Casa di Carta” e sanno che la citazione di "Bella Ciao" fatta dalla conduttrice si riferisce proprio a quella: “È già arrivato a commentare qualche organismo mononeuronale che ha trovato il riferimento politico anche in questa foto? Chiedo per un amico”, “Io voglio solo dirvi una cosa, non son state bene”, “Ma quelli che criticano "bella ciao" ma dico, almeno un opuscolo nella loro vita, l'hanno mai letto? Non dico un libro perché pretenderei troppo”

Direttamente dal Festival del Cinema di Venezia, Vanessa Incontrada si è mostrata sui social in compagnia dello spagnolo Pedro Alonso, l’attore che interpreta Berlino ne “La Casa di Carta“. L’avesse mai fatto. A causa di una citazione di “Bella Ciao” presente nella didascalia, la foto ha scatenato un putiferio perché considerata una presa di posizione “politica” dell’attrice. Forse chi la segue non sa che la canzone è sì un simbolo della Resistenza italiana, un canto di libertà contro l’oppressione, ma è anche la canzone che fa da colonna sonora a uno dei momenti più rappresentativi della serie tv di Netflix.

Così su Facebook l’attrice si è ritrovata sommersa dai commenti negativi. Qualche esempio: “Bella Ciao la vai a cantare al tuo Paese. Sei bravissima e bellissima ma questo in Italia è fuori luogo”, “Ti adoro come attrice ma dopo Bella Ciao decido di non seguirti più“, “Forse non conosci bene la storia italiana, lascia stare quei banditi, evita, che sei carina e simpatica: non cercarti grane“, “Sei stupenda in tutti i sensi ma evita questa canzone”, “Anche se magari è un riferimento alla serie tv, puoi risparmiarmi il Bella Ciao”, “Quella canzone è motivo di scontro sociale e ti etichetta come una di sinistra che può risultare fastidioso per qualche tuo fan di destra, quindi se non vuoi dimezzare i tuoi fan fai finta di non conoscere quella canzone”. Fino agli insulti più beceri: “Ma questa ignorante cosa vuoi che sappia della foibe? Demente vai a cagare tu e Bella Ciao. Comunista e cretina”.

Un’ondata di indignazione tanto al chilo, che ha suscitato anche l’ironia dei tanti che seguono “La Casa di Carta”: “È già arrivato a commentare qualche organismo mononeuronale che ha trovato il riferimento politico anche in questa foto? Chiedo per un amico”, “Io voglio solo dirvi una cosa, non son state bene”, “Ma quelli che criticano “bella ciao” ma dico, almeno un opuscolo nella loro vita, l’hanno mai letto? Non dico un libro perché pretenderei troppo”, “Nessuno di quelli che ha commentato giusto per darsi un tono da pseudo intellettuale ha pensato che se qualcuno incontra un amico o un personaggio famoso che ammira e si mette a cantare Bella Ciao, forse lo fa per un motivo non politico? Quanto siete piccoli”. Al momento Vanessa Incontrada non ha commentato il bizzarro episodio.