Il 16 aprile 2020 Regione Lombardia affidò senza gara alla società del cognato di Fontana, Andrea Dini, una “fornitura” da mezzo milione di euro tra camici e altro materiale medico. Il 20 maggio la stessa azienda comunicò con un’email di voler trasformare tutto in una “donazione“. Ma ora, rivela il Corriere della Sera, i pm avrebbero scoperto che “in Regione quel passaggio non è mai stato registrato”. Stando ai primi accertamenti, negli uffici di Aria Spa (la Centrale acquisti regionale) non si trova alcuna delibera sulla questione. L’unica traccia è un’email di risposta inviata a Dini dall’ormai ex dg di Aria Filippo Bongiovanni – ora indagato – contenente un “grazie di cortesia” per il gesto benefico. Il risultato è che ad oggi la fornitura sarebbe ancora in vigore. Se così fosse, alla Lombardia spetterebbe l’ultima partita di camici (circa 25mila) che la Dama Spa – azienda di Dini e di cui la moglie di Fontana detiene il 10 per cento delle quote – non ha mai consegnato. E che anzi, riferisce sempre il Corriere, ha tentato di rivendere a una clinica varesina a 3 euro in più l’uno.

Sono tutti passaggi chiave nel caso che sta scuotendo la politica lombarda e su cui è al lavoro la procura di Milano. In base alle ricostruzioni giornalistiche del Fatto Quotidiano e della trasmissione Report, l’acquisto di camici sarebbe stato trasformato in donazione solo dopo l’interessamento della stampa alla vicenda. Dini finora ha sempre negato, affermando che il suo intento era sin dall’inizio a scopi benefici e che tutto è nato da un equivoco con i suoi dipendenti. Come riportato dal Fatto, però, lo stesso manager avrebbe firmato di suo pugno un’email in cui si parlava esplicitamente di “prezzi e forniture”, documento poi recuperato da finanzieri nel corso delle diverse acquisizioni fatte in Regione. C’è poi da capire il ruolo del governatore Fontana – indagato per frode in pubbliche forniture – che da quando il caso è scoppiato ha cambiato versione più volte. Il 7 giugno si diceva “estraneo ai fatti”, ma in un’intervista alla Stampa rilasciata il 26 luglio ha sostenuto di essersi accodato al gesto benefico del cognato, disponendo un bonifico da 250mila euro partito direttamente dai suoi conti svizzeri. In pancia fino al 2015 c’erano oltre 5 milioni di euro gestiti da due trust alle Bahamas su indicazione della madre – poi scudati grazie alla voluntary disclosure – e su cui ora si concentrano le attenzioni dei magistrati. “Che vadano a vedere tutto quello che vogliono. Noi siamo tranquilli. È una eredità, scudata, regolarizzata, tracciabile e assolutamente ufficiale”, ha spiegato il suo legale Jacopo Pensa. Proprio lui che nei giorni scorsi ha fornito una versione ancora diversa sull’intera vicenda, sostenendo che il bonifico – poi bloccato con un alert all’antiriciclaggio – era in realtà un “gesto risarcitorio” compiuto nei confronti di Dini per “lo scrupolo di averlo danneggiato”. Ulteriori chiarimenti potrebbero arrivare dallo stesso Fontana nel corso del suo intervento in Consiglio regionale atteso per oggi.