Era piena notte, le 3.45, quando è caduto dal monopattino elettrico in sharing nei pressi della stazione, in via Vitruvio, sbattendo violentemente la testa. Un 36enne di origine tunisina, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei vigili di Milano, ha perso il controllo alla guida senza l’intervento di altri mezzi o senza alcuna anomalia del manto stradale. È stato trovato incosciente dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, dove poi le sue condizioni sono migliorate e non è in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo incidente sui monopattini che a Milano, come in altre città d’Italia, si stanno diffondendo dopo il lockdown. Solo qualche giorno fa, il 17 luglio, una 31enne si era scontrata con un autocarro furgonato all’incrocio tra via Braga e via Edolo. Non indossava il casco ed è tuttora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a una delicata operazione alla testa. La notte prima in via Sidoli, sempre nel capoluogo lombardo, un 19enne alla guida di un monopattino elettrico ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto violentemente a terra. È ricoverato al Policlinico e le sue condizioni non sono gravi.