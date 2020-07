Resta a Sa Vittore Luca Sostegni, presunto prestanome fermato mercoledì nella vicenda della compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano, nel Milanese, per la Lombardia Film Commission, partecipata della Regione. Il giudice per le indagini preliminari Giulio Fanales ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare come richiesto dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi. Sostegni è accusato di peculato, estorsione e l’inchiesta vede indagati anche tre commercialisti vicini alla Lega. L’indagato, che stava per raggiungere la Germania per poi partire alla volta del Brasile, ieri dopo l’interrogatorio di garanzia è stato interrogato dagli inquirenti e nei prossimi giorni, probabilmente già da martedì pomeriggio, continuerà il confronto considerato “proficuo” dagli investigatori. Intanto gli uomini della Guardia di finanza, delegati agli accertamenti, hanno iniziato l’analisi della documentazione sequestrata.

L’intercettazione: “Innesco una serie di cose che non so dove si va a finire” – Le indagini puntano a individuare “chi abbia operato” sul “mandato fiduciario N1200″ della società Fidirev, se da questa siano passati altri soldi, per quali operazioni e quali i destinatari finali. Potrebbero essere una quarantina le società in cui compare il nome di Sostegni che ieri davanti al giudice ha sostenuto che le sue richieste nei confronti degli altri indagati non erano un tentativo di estorsione, ma denaro che gli spettava. Cuore dell’inchiesta, per ora, quella vendita che fece uscire dalle casse della Lombardia Film Commission 800mila euro per uno stabile che probabilmente ne valeva meno della metà e che faceva parte di una società la Polaschi che aveva debiti per oltre mezzo milione con il fisco che grazie a un giro di operazioni è finito nella disponibilità della Immobiliare Andromeda di Fabio Barabarossa, cognato di Michele Scillieri considerato il referente di Sostegni. Quest’ultimo e gli altri due commercialisti, Alberto Di Rubba (nominato a capo della LFC dall’allora governatore Roberto Maroni) e Andrea Manzoni, entrambi ex revisori contabili del Carroccio, gli avevano garantito 50mila euro in cambio del suo silenzio con la stampa sui dettagli di tutte le operazioni a cui avrebbe partecipato. “Innesco una serie di situazioni che io non lo so dove si va a finire”, diceva intercettato.

Il gip su operazione Lombardia Film Commission: “Impossessamento di soldi pubblici”- Per il giudice, che ha convalidato il fermo, l’operazione che portò la Lombardia Film Commission a comprare a prezzo gonfiato un immobile ha “natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l’impossessamento” da parte dell’allora presidente Di Rubba “e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica e versato alla società Immobiliare Andromeda”, gestita da Michele Scillieri anche se intestata al cognato. Il 9 giugno Sostegni “spiegava telefonicamente” a Scillieri, suo ‘dominus’, “come non comprendesse la ragione per la quale” Di Rubba evManzoni, “preferissero, per risparmiare ‘pochi soldi, fare ‘scoperchiare il pentolone, che può fargli danni assuriì“. Il fermo è stato convalidato per il peculato e l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per peculato e per l’estorsione contestata dei 5mila euro prima che Sostegni tentasse di lasciare l’Italia. “Le motivazioni del provvedimento mi lasciano perplessa – dice l’avvocato Daniela Pulito -. Valuteremo il Riesame”.

Trovati gli appunti con i soldi da ricevere – Quando è stato fermato dagli uomini della Guardia di finanza, “all’interno dei bagagli” di Sostegni,, “custoditi” in un hotel a Milano i finanzieri hanno trovato, oltre ai biglietti per il bus Flixbus diretto a Francoforte e quello aereo con cui voleva scappare in Brasile, “un appunto manoscritto” con su scritto: “25.000 (5.000) – mercoledì 15 Euro 7.000 – rimanenza 18.000 – a partire dal 20 settembre ogni 20 gg circa“. Faceva i conti dei soldi ottenuti e da avere in cambio del suo silenzio.

Indagini sull’asse Milano-Genova – L’indagine milanese, che corre parallela a quella di Genova per riciclaggio sui 49 milioni di cui si sono perse le tracce, scava anche su un intreccio di società e di personaggi che avrebbero gestito la cosiddetta “cassa esterna” del Carroccio. Tra le altre cose, pm e investigatori della Gdf vogliono chiarire “il ruolo” di Francesco Barachetti, titolare della Barachetti service srl (incassò 200mila euro per la ristrutturazione dell’immobile e altri circa 72mila euro versati ancora dalla Lombardia Film Commission). Un “personaggio – scrivono i pm – molto legato a Di Rubba e Manzoni e, più in generale, al mondo della Lega” e il cui nome era già emerso un anno fa in un report dell’Uif di Bankitalia per operazioni sospette e movimenti di denaro anche verso la Russia. La Barachetti, si leggeva nella relazione citata in un’inchiesta de l’Espresso, “risulta essere controparte di numerose transazioni finanziarie con il partito della Lega Nord”.