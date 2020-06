"Siete i critici della sagra della salciccia. E non parlo di Nek (che nell'articolo è stato premiato) che adoro, sottoscrivo perché la gente non capisce mai niente e fraintende... ma proprio i pezzi che fanno oggettivamente e musicalmente cagare", ha scritto l'ereditiera dopo che il sito InfoMusica ha stroncato il suo brano con Giusy Ferreri

La stagione dei tormentoni estivi è ufficialmente cominciata. Oltre alle canzoni di Irama, Baby K (con Chiara Ferragni), Alessandra Amoroso e Boomdabash, Takagi e Ketra con Elodie, è uscito anche il duetto tra l’inedita coppia composta da Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini: “La Isla” è il titolo. Nonostante la canzone abbia tutte le credenziali per invadere le frequenze radiofoniche nel corso di tutta l’estate, c’è stato chi ha stroncato il brano. Il sito musicale InfoMusica, che ha dato i voti alle ultime uscite, ha dato 2 in pagella sia alla coppia composta da Giusy ed Elettra, che a quella composta da Baby K e Chiara Ferragni.

Elettra Lamborghini non l’ha presa bene: “Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO… casualmente i pezzi che non si in*ula nessuno (scusate il francesismo) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salciccia. E non parlo di Nek (che nell’articolo è stato premiato) che adoro, sottoscrivo perché la gente non capisce mai niente e fraintende… ma proprio i pezzi che fanno oggettivamente e musicalmente cagare”, è stato il commento piccato dell’ereditiera su Twitter.

Questa era stata la critica del sito: “Ecco, con Baby K e Elettra Lamborghini è la stessa cosa: “Cosa ci fanno queste nella musica?”. Stessa sensazione di inadeguatezza. Peccato che nel mercato discografico odierno – con la musica trasformata in marketing (e la presenza della Ferragni nel brano di Baby K ne è l’emblema) – la situazione, rispetto al calcio, si ribalti: le “pippe” a giocare comode per il vertice, la qualità costretta a guardare dalla panchina. E peccato per Giusy Ferreri: una potenziale Juve (pensate a brani come “Stai fermo lì” o “La scala”) che si comporta da Genoa, considerata l’etichetta – che ha voluto cucirsi addosso – di cantante solo da tormentoni”. Promossi dal sito, invece, i Canova, Danti feat. Raf e Rovazzi, Nek e Gue Pequeno.