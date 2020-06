Dal precipitoso congedo durante la festa di compleanno Carlo ("che noia, andiamo via", avrebbe detto lei) a una tazza di te' tirata addosso a un cameriere (liquidato poi con 280 mila euro e la promessa del silenzio), il ritratto di Meghan fatto in questo libro, c'è da scommetterci, non piacerà alla Regina

Trema la famiglia reale. E sopratutto, la Regina Elisabetta. Perché sta per uscire Meghan and Harry – The real story, il libro attesissimo di Lady Colin Campbell, 70 anni, molto vicina all’entourage di Buckingham Palace. E sul settimanale Oggi in edicola questa settimana ci sono delle anticipazioni che danno un’idea chiara del tenore del libro: Harry succube di Meghan e conquistato dal sesso con lei (pare che a corte il suo nomignolo fosse “Blow jobs” e non serve la traduzione), Meghan arrivista. E non solo: la Campbell riporta il parere di uno psicologo secondo il quale Meghan sarebbe anche sociopatica. Dal precipitoso congedo durante la festa di compleanno Carlo (“che noia, andiamo via”, avrebbe detto lei) a una tazza di te’ tirata addosso a un cameriere (liquidato poi con 280 mila euro e la promessa del silenzio), il ritratto di Meghan fatto in questo libro, c’è da scommetterci, non piacerà alla Regina.