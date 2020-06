Baci, carezze ed effusioni tra funzionari dell’Agenzia delle entrate durante il controllo ad Alberico Lemme. Il celebre farmacista improvvisatosi dietologo ha raccontato un episodio che se vero avrebbe dell’incredibile. La verifica avvenuta quasi due anni fa era di routine e per estrazione a sorte, ma quando le impiegate del dottor Lemme si sono assentate per il pranzo ecco che in uno degli uffici dove i due funzionari sono rimasti a controllare scartoffie e faldoni si sono verificati “baci, effusioni a sfondo sessuale, amoreggiamenti”.

Lemme sostiene che nell’ufficio ci sono le telecamere, quindi che ha una registrazione dei momenti hard. “Non ho denunciato il Fisco. Ho denunciato i due funzionari dell’Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza che hanno effettuato la verifica fiscale della mia società Sette Gusti. Vorrei farli condannare al pagamento di 464.800mila euro. È tutto depositato agli atti dai miei avvocati presso il Tribunale di Monza. Si tratta di un atto di citazione per comportamento scorretto, illecito e vessatorio, con tanto di prove ovviamente, sia cartacee che video”.

Lemme lamenta infatti che i due, tra un palpeggiamento e l’altro, avrebbero “messo mano anche a documenti di altre società che nulla avevano a che vedere con la verifica in questione”. Insomma a Lemme e alle sue società sono stati contestati dei “costi di utenze non deducibili” e “affitti troppo alti” in alcuni suoi immobili.