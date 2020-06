Un ragazzo, in ciabatte e con in mano forse una bottiglia, apre di scatto la portiera della pattuglia della polizia locale. La macchina è vuota e con i lampeggianti accesi. Il ragazzo si infila dentro l’auto mentre i suoi amici riprendono la scena ridendo. È quanto si vede in un video girato a Milano Marittima, in provincia di Ravenna, durante un intervento dei vigili urbani per uno dei tanti tafferugli del sabato sera e postato sui social. Un filmato che sta facendo molto discutere proprio perché mostra i problemi legati alla movida. Dopo il video e dopo i recenti e ripetuti casi di assembramenti, risse e violazioni delle disposizioni anti Covid, il sindaco di Cervia, di cui Milano Marittima è frazione, ha promesso una stretta “. “Un afflusso straordinario di persone – ha dichiarato Massimo Medri – ha contraddistinto gli ultimi fine settimana. Le attività hanno lavorato bene e si sono fatte trovare pronte, mentre gli alberghi continuano a essere in sofferenza. Si sono però verificati alcuni episodi da condannare nei pressi di alcuni locali notturni. Il forte dispiegamento di forze, da parte sia della polizia locale che delle altre forze dell’ordine, non è stato sufficiente. Per questo chiediamo un ulteriore rafforzamento dei presidi territoriali. Abbiamo già chiesto ai gestori dei locali una collaborazione nella gestione degli avventori per il rispetto delle regole e ribadiamo che nel caso in cui venissero accertate mancanze, adotteremo i provvedimenti più drastici”.