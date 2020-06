Movida con rissa tra giovani la notte tra sabato e domenica a Jesolo in provincia di Venezia. In piazza Mazzini, sul lungomare, è scoppiata una lite tra una trentina di persone, al termine della quale sono rimasti a terra feriti due ragazzi. Sono stati portati al pronto soccorso, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia, con gli agenti del commissariato di Jesolo, che hanno identificato una ventina di partecipanti alla rissa.

Video Occhio Jesolano