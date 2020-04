Per combattere la noia di queste giornate di quarantena, Will Smith ha deciso di riunire tutti gli attori di uno degli show cult degli anni ’80 e ’90, Willy il Principe di Bel Air, per una chiacchierata in streaming su Snapchat. Una cosa che non avveniva dal 1996, quando appunto è finita la messa in onda della sitcom. A rispondere alla chiamata di Will Smith sono stati Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell e DJ Jazzy Jeff che nell’iconica serie interpretavano alcuni dei personaggi più amati dell’intero show, come il cugino di Willy, Carlton o il maggiordomo Geoffrey.

