Britney Sperars ha dato fuoco alla palestra che ha in casa, incendiandola quasi completamente. È stato un incidente, come lei stessa ha raccontato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, spiegando che è stata colpa di un paio di candele che aveva portato con sé per fare un allenamento. “Avevo con me un paio di candele e, dai, una cosa tira l’altra e ho bruciato tutto” dice nel video. È stato un incidente però, sì, ho praticamente dato fuoco quasi a tutto”, ha raccontato Britney mostrandosi proprio nella sua palestra.

“Ho oltrepassato la porta della palestra e le fiamme. BOOM! Per grazia di dio subito è scattato l’allarme e fortunatamente nessuno si è fatto male – ha continuato la cantante -. Sfortunatamente adesso mi sono rimasti solo un paio di pezzi dell’equipaggiamento per allenarmi e solo un lato dello specchio della palestra! Comunque sarebbe potuta andare molto peggio, e adesso preferisco lavorare all’esterno“, conclude iniziando poi ad allenarsi. Nel video la si vede infatti poi mentre compie vari allenamenti, esercitandosi in alcune sessioni di esercizi, comprese alcune posizioni yoga.