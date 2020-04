Le nuove regole per il contenimento prevedono che anche i parchi giochi potranno essere riaperti a determinate condizioni. Consentite le celebrazioni religiosi, ma solo in piccoli gruppi. Confermate fino al 10 maggio le regole sul distanziamento, stop grandi eventi fino a fine agosto. Per un piano federale sulla scuola bisognerà attendere una settimana: in Baviera resteranno chiuse, in Renania le elementari ripartiranno già l'11 maggio. Problema Bundesliga: il calcio voleva ricominciare il 9 maggio ma dovrà attendere

Il governo federale tedesco presenterà il 6 maggio il piano per l’ulteriore ripresa di scuole, asili e attività sportive. È quanto prevede il disegno di legge presentato oggi dalla cancelliera Angela Merkel dopo l’incontro con i primi ministri dei 16 Länder della Germania. Le nuove regole per il contenimento del coronavirus prevedono che musei, mostre, zoo e parchi giochi potranno essere riaperti a determinate condizioni, rispettando il distanziamento e le misure igieniche. Consentite anche le celebrazioni religiosi: oltre alle messe ordinarie, si potranno celebrare in piccoli gruppi battesimi, circoncisioni, matrimoni e funerali. Rinviate invece di una settimane le possibile aperture riguardo a scuola e sport: il responsabile dell’ufficio di Cancelleria, Helge Braun, dovrà presentare ora hai Länder delle proposte sulla base delle raccomandazioni dei diversi ministeri regionali. Niente via libera della Merkel quindi sulla ripresa della Bundesliga. Le autorità calcistiche speravano di ricevere l’ok per riprendere le partite di campionato senza tifosi già dal 9 maggio.

In Germania l’indice di contagio R0 del Covid-19 è stato aggiornato a 0,75: il dato, riferito a ieri, è stato comunicato dal direttore del Robert Koch Institut, Lothar Wieler. Nonostante questo, le restrizioni riguardanti il distanziamento sociale saranno “certamente” prorogato almeno fino al 10 maggio, ha spiegato Braun. Così come, almeno fino al 3 maggio, restano chiusi i ristoranti, con l’eccezione dell’asporto e della consegna a domicilio. Nel presentare le nuove regole, Merkel ha chiarito inoltre che saranno vietati tutti i “grandi eventi” fino a fine agosto. Quindi, ha specificato, “niente grandi eventi sportivi, feste popolari, concerti, festival. Dovranno rimanere proibiti per molto tempo” , ha detto la cancelliera. Il virus “è una sfida per la quale non esiste un modello“, ha spiegato Merkel. Anche per questo non si è voluta esprimere su un’altra restrizione, per ora in vigore fino al 14 giugno: quella sui viaggi all’estero. Al momento, non ha voluto esporsi su possibili vacanze estive in altri Paesi europei.

Le nuove riaperture – La Germania deve avere un obiettivo comune, che è quello di contenere l’epidemia, “per fare in modo che ogni paziente abbia la possibilità delle cure migliori. Finora ci siamo riusciti”, ha detto ancora Merkel presentando alla stampa le decisioni sull’allentamento delle misure di restrizione assunte nella conferenza fra Stato e Länder appena terminata. “Se ci saranno ricadute, bisognerà avere dei segnali di allerta per riconoscerle tempestivamente”, ha aggiunto. Il governo federale vuole riaprire i parchi giochi: i genitori dovranno assicurarsi che siano evitati sovraffollamenti e che le norme igieniche di base siano rispettate. Il governo vuole anche consentire nuovamente le funzioni religiose, ma solo a piccoli gruppi e con il distanziamento. Secondo il governo federale, anche musei, mostre, monumenti, zoo e giardini botanici possono riaprire se vengono rispettate le norme di igiene e distanza. A tal fine, è previsto un programma di finanziamento iniziale da dieci milioni di euro per adattare le strutture alle norme anti-Covid.

Le differenze fra Länder – Restano poi le solite differenze a livello regionale. In Baviera, il Land più colpito, il primo ministro Markus Söder ha respinto le speranze di un rapido ritorno alla normalità. In futuro ci sarà solo “normalità con il coronavirus, nessun’altra normalità”. Per questo la Baviera seguirà una linea molta cauta, anche per quanto riguarda la riapertura di ristoranti e parchi giochi. Söder ha anche chiarito di non voler allentare alcune misure, come l’apertura delle scuole. Al contrario nel Nord-Reno Westfalia, il Land più popoloso del paese, gli alunni delle scuole elementari dovrebbero tornare a scuola già l’11 maggio. La riaperture delle “Grundschule” è stata comunicata al governo federale durante la videoconferenza odierna.

Il problema Bundesliga – La cancelliera Merkel e i 16 primi ministri hanno infine rinviato la decisione sulla ripresa della Bundesliga. Le autorità calcistiche speravano di ricevere l’ok e si preparavano alla ripartenza dal 9 maggio. La Merkel ha però ricordato che “dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che non vi sia regressione” nel contenimento del contagio. La Bundesliga è stata sospesa il 13 marzo con nove giornate rimanenti. I vertici del pallone tedesco si erano detti certi di riuscire a terminare il campionato, ma ora dovranno attendere almeno il 6 maggio per avere una risposta.